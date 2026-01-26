MOVILIDAD
Las plataformas de usuarios preparan una manifestación unitaria para responder al caos de Rodalies
«Es un lastre para el desarrollo social y económico del país», exponen desde Dignitat a les Vies
Las plataformas de usuarios del ferrocarril preparan una manifestación unitaria para protestar por el caos de Rodalies. Será en Barcelona, si bien la fecha se anunciará en las próximas horas. Las entidades convocantes quieren que se adhieran también entidades civiles y económicas.
«La situación de Rodalieses lamentable, es un lastre para el desarrollo social y económico del país», ha expuesto Adrià Allo, portavoz de Dignitat a les Vies. Asimismo, ha añadido que el ferroviario es «un servicio que se ha ido degradando progresivamente los últimos años» y que «todo el país es consciente». Allo también ha valorado las nuevas incidencias que se han producido este lunes por la mañana: «fuimos a dormir sin tenerlas todas», ha reconocido.