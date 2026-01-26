Paneque pide a Renfe y Adif cambios instantáneos, nuevas inversiones y que asuman responsabilidades

La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha pedido a Renfe y Adif «que tomen decisiones inmediatas, que asuman las responsabilidades que les correspondan, y que signifiquen cambios instantáneos, inmediatos, acompañados de nuevas inversiones».

En rueda de prensa después de una nueva reunión de seguimiento de la situación de Rodalies, Paneque ha situado dos motivos para la petición de responsabilidades: por una parte, que se iniciara el servicio el sábado aunque previamente el Gobierno había comunicado la suspensión del tráfico ferroviario; y de la otra, la falta de mantenimiento preventivo de la infraestructura.