Una maquinista de Rodalies: «Estamos cansados porque los que damos la cara somos nosotros»

Elisabet Ramos, una maquinista de Rodalies, ha lamentado las reiteradas incidencias en el servicio ferroviario: «Estamos cansados, porque al final quienes están dando la cara y estamos en el tren somos nosotros, no ellos». En declaraciones a ACN, ha preguntado si no sería «más conveniente» comprobar que todo funciona correctamente antes de dar la orden de salida de los trenes. «Ya no sólo por nosotros, sino por los viajeros, estarán otra vez enfadados y fastidiados», ha lamentado Ramos, afiliada a la CGT.

Por su parte, los sindicatos CCOO y Semaf han atribuido la incidencia de este lunes al servicio de Rodalies a la falta de financiación a la red ferroviaria en los últimos años. «Sí el CTC no funciona, nosotros no podemos circular», ha explicado Ramos, que ha detallado que es una incidencia «habitual» que provoca que por seguridad no se pueda circular. «Necesitamos seguridad para todo el mundo», ha reivindicado.

Asimismo, ha criticado que no están lo bastante informados de lo que pasa en la red, y que actualmente no saben como actuar ante un temporal: «¿Qué tenemos que esperar cuando haya un temporal? ¿Buena pregunta, qué tenemos que esperar?», ha dicho irónicamente.

Por su parte, el coordinador del sector ferroviario de CCOO, Pau Mercè, ha reivindicado en declaraciones a ACN que hay que replantear el sistema ferroviario con el fin de ofrecer un servicio digno», mientras que el secretario general de Semaf, Diego Martín, ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio que la falta de inversión no sólo se produce en Cataluña, sino que también se extiende al conjunto de la red por término medio distancia del Estado.

Preguntado por los trenes que salieron el sábado cuando el Gobierno anunció que no habría servicio, ha defendido que los convoyes que salieron tenían el visto bueno de Renfe.