Illa descarta cesar a Paneque por la crisis en Rodalies

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la portavoz y consellera de Territori, Sílvia Paneque,en una imagen de archivo.Rubén Moreno / Gobierno

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, descarta cesar a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, por la crisis en Rodalies aunque crece la presión de los partidos. Así lo han asegurado fuentes de la Presidencia a ACN. Este domingo, uno de los socios de investidura, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, también pidió la dimisión sumándose a Junts.

Illa continúa ingresado en la Vall d'Hebron, donde se recupera de la osteomielitis púbica provocada por una bacteria. Mientras tanto el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, tiene las competencias de presidente en funciones. Pero la capacidad de cesar a un conseller es exclusiva del presidente de la Generalitat y no forma parte de las competencias delegadas.