El Gobierno recomienda hacer teletrabajo y minimizar desplazamientos innecesarios por el caos en Rodalies

Un usuario marchándose de la estación de Sants, después de las constantes suspensiones y reanudaciones de la circulación de trenes.ACN

El Gobierno ha recomendado hacer teletrabajo y minimizar los desplazamientos innecesarios delante de una nueva mañana de caos en Alrededores, en la cual se ha suspendido el servicio dos veces por una incidencia en el Centro de Tráfico Centralizado de Adif, a la estación de Francia. En un mensaje las redes, la Generalitat también ha anunciado que están reforzando el servicio de buses interurbanos para facilitar la movilidad.

El Departament d'Empresa i Treball ha reiterado que ante la situación en Rodalies se recomienda hacer trabajo a distancia «siempre que sea posible» y el uso de medios alternativos mientras no se recupera la circulación. La recomendación se extiende a todos a los trabajadores y no sólo a los empleados públicos.