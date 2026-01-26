Adif no ha encontrado las causas del bloqueo pero descarta un problema de inversión o atribuible a un elemento material

Adif no ha encontrado las causas del «bloqueo» que ha afectado el sistema informático en el Centro de Tráfico Centralizado (CTC) de la estación de Francia y sigue revisando los hechos para determinar la causa de la incidencia en que ha obligado a parar en dos ocasiones en menos de dos horas la red de Cercanías este lunes.

El presidente de la empresa, Pedro Marco de la Peña, ha dicho en una rueda de prensa desde Barcelona que han detectado un funcionamiento «anómalo» del sistema y ha descartado que la incidencia se deba a la falta de recursos dedicados. «No es un problema de inversión, no es un problema de innovación ni de obsolescencia de la tecnología», ha dicho, detallando que el sistema tecnológico se renovó en el 2018 y está «totalmente demostrado».

Según ha detallado Marco de la Peña, el sistema informático que controla el tráfico ferroviario que se ha «autobloqueado» a las 6.20 h porque «detectaba que no tenía un control seguro y redundante de la señalización». También se ha registrado que «algunas interacciones» con el sistema de comunicación de la operadora Renfe «funcionaban mal».

En aquel momento, la compañía ferroviaria que se encarga de la gestión de la infraestructura ha revisado el cableado, los servidores y los ordenadores y no ha encontrado «ninguna evidencia física» -como un problema de ‘hardware’ o de robo de cable- que pudiera ser el origen de la incidencia. «No tenemos certeza absoluta, pero evidentemente, no ha sido un elemento material», ha dicho. De la misma manera que el ministro de Transportes esta mañana, Marco de la Peña ha dicho que no descarta «ninguna posibilidad», cuando le han preguntado si el origen del problema puede ser un ciberataque.

Adif sigue revisando con sus técnicos y los del proveedor tecnológico del sistema -Siemens- qué ha causado este «funcionamiento anómalo» que ha provocado que el sistema «detectara que no tenía control seguro y redundante de la señalización de la operación ferroviaria». «Cuándo el sistema detecta que la información no es consistente, es inestable, automáticamente se bloquea», ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que no se trata de un «problema de redundancia, de inversión, de innovación ni de obsolescencia tecnológica». El máximo dirigente del gestor de la infraestructura ha afirmado que el sistema informático se renovó en el 2018, es un sistema «totalmente demostrado y probado» que también utilizan otros operadores como el Metro o FGC.