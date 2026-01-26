Adif dice que es «el principio del fin» del desbarajuste de Rodalies: «Estamos mucho mejor aunque parezca el contrario»

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha asegurado este lunes que estamos ante el «principio del fin» del desbarajuste de Rodalies. «Estamos mucho mejor aunque parezca el contrario», ha remarcado en rueda de prensa con el presidente de Renfe. Tenemos las bases para acabar de una manera rápida y cuanto antes mejor. Tenemos las bases, la capacidad, la voluntad y el acuerdo de cómo hacerlo,» ha remachado Marco de la Peña, que ha puesto en valor el protocolo acordado con las partes para actuar cada vez que haya una incidencia.

En este sentido, ha indicado que cada vez que se detecta un problema, se para la circulación y se desplaza al lugar un equipo con ingenieros de Adif, se propone una solución y se consulta con los maquinistas antes de restablecer.

De la Peña ha reconocido que Cercanías tiene una historia amplia y una orografía complicada, pero ha garantizado que «el nivel de inversión será el que tenga que ser». «Hay una revisión del plan de Cercanías y será todo el ambicioso que tenga que ser. Primero que venga el buen tiempo y después seguiremos trabajando en todos los puntos de riesgo», ha señalado.

El responsable de Adif ha explicado que actualmente se está actuando en 26 puntos con contratos de emergencia y hay 330 personas adicionales trabajando además del servicio habitual de mantenimiento. Hay doce equipos de inspección de ingenieros actuando en cada punto.

Ha indicado que esta mañana se han detectado cuatro incidencias nuevas, y a lo largo del día estarán totalmente recuperadas con documentos técnicos e inspecciones finales «consensuadas con los maquinistas, que podrán comprobar el antes y el después y dar su visto bueno».

«El objetivo es recuperar la normalidad de todo el servicio con garantías absolutas de seguridad», ha remarcado Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, que ha recordado, pero, que las decisiones finales sobre si se mantiene o se para el servicio corresponden al titular de este, que es la Generalitat.

«Esta es la operativa que antes no teníamos», ha insistido el presidente de Adif, que ha indicado que los maquinistas ahora son «parte activa en la toma de decisiones» para «recuperar la normalidad y el sentimiento de seguridad» después del accidente en Gelida.

Desde Renfe, Fernández Heredia ha subrayado que la red ha sufrido un episodio de lluvias torrenciales, con un efecto acumulativo en el tiempo, y ha apuntado que hay previsiones que no son buenas en los próximos días. «Tenemos que estar de la mano de la Generalitat en cada momento viendo qué es la evolución por la parte meteorológica», ha advertido, a la vez que ha recordado que hay una alerta roja en Galicia y se ha tomado la decisión de suspender el servicio ferroviario.