Adif no descarta un boicot y dice que la incidencia en Rodalies ha sido por un fallo informático

El jefe de comunicación de Adif, Salvador Almenar, ha explicado que este lunes se ha producido un fallo informático y eso "ha obligado, por una cuestión de seguridad", a parar la circulación de trenes. En declaraciones a Catalunya Ràdio, ha afirmado que se está investigando qué ha pasado: "Nuestros servicios de sistemas informáticos están tratando de averiguar la razón por la que nos hemos quedado sin mando en el centro de control".

Al ser preguntado si podría ser un boicot, ha respondido que no podía dar ni descartar ninguna hipótesis, ya que la investigación está en marcha. Con todo, ha dicho que están tratando de garantizar que el sistema no vuelva a caer y "pueda ser un día con la máxima normalidad posible" con respecto a la circulación de trenes.

El jefe de comunicación ha desvinculado la incidencia de este lunes de la situación de días anteriores, cuando ha recordado que la suspensión del servicio se había hecho por problemas en la infraestructura que ha relacionado con el temporal que ha afectado a Cataluña la última semana.

Sobre los 21 puntos con problemas detectados durante las últimas inspecciones, ha afirmado que algunos han quedado resueltos este fin de semana, pero que hay otros que requieren actuaciones más largas, pero que espera que estén a punto "en los próximos días". Almenar ha indicado que para Adif, "la seguridad es una máxima" y ha garantizado que trabajarán "con todos los recursos económicos y humanos" para garantizarla.