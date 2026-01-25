Nueva reunión de seguimiento de la situación de Rodalies en un domingo con el servicio suspendido

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, el cconseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Sentano, en la ruenió de seguimiento.Jordi Bataller

La reunión de seguimiento de la situación de Rodalies está en marcha este domingo por la mañana en la sede de Territorio en una nueva jornada con el servicio totalmente suspendido por toda Cataluña.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, asiste de nuevo presencialmente al encuentro encabezado por el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

También participan altos cargos de Adif, Renfe, Infraestructures.cat, Mossos d'Esquadra y Tráfico, entre otros perfiles técnicos. Adif y Renfe trabajan a contrarreloj para resolver los 21 puntos críticos de la red ferroviaria para así recuperar la circulación de Alrededores «con la máxima fiabilidad y todas las garantías de seguridad».

La consellera Paneque defendió ayer sábado por la noche que parar la circulación de trenes es una decisión «acertada»: «Cada hora ganamos inspecciones y seguridad», recalcó la titular de Territori.

Con respecto a la recuperación del servicio lunes, Paneque ha señalado que el domingo valorarán el estado de la infraestructura e informarán a la ciudadanía con «un tiempo prudencial» sobre si estará operativa o no.