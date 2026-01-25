En marcha una nueva reunión de seguimiento de la situación de Rodalies

Albert Dalmau, Sílvia Paneque y José Antonio Santano en la reunión de seguimiento sobre Rodalies de este domingo por la tarde.

Una nueva reunión de seguimiento de la situación de Rodalies está en marcha este domingo por la tarde en la sede del Departamento de Territorio, mientras el servicio se mantiene suspendido por toda Cataluña.

El encuentro vuelve a estar encabezado por el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, y con la presencia del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

También participan altos cargos de Adif, Renfe, Infraestructures.cat, Mossos d'Esquadra y Trànsit, entre otros perfiles técnicos. Adif y Renfe están trabajando para resolver los 23 puntos críticos que han detectado a la red ferroviaria para «minimizar el riesgo de nuevas incidencias» y restablecer el servicio «con absolutas garantías».

Paneque aseguró el sábado que la suspensión del servicio era una decisión «acertada» y que, de cara al lunes, informarán a la ciudadanía con «un tiempo prudencial» sobre si Rodalies estará operativo o no.

Los 23 puntos en que trabaja Adif están en siete líneas, según ha detallado el gestor, que ha remarcado que está haciendo un «gran esfuerzo» por reparar los daños causados por el temporal y poder restablecer al servicio «en el menor tiempo posible».

Cinco de los puntos críticos detectados están en la demarcación de Barcelona, cinco más en Girona, nueve en Tarragona y cuatro en Lleida. Aparte de la protección de taludes y otras estructuras, las actuaciones también incluyen operaciones en las vías.