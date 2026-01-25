El servicio de Rodalies se reanudará este lunes en Tarragona pero con transporte alternativo en varios tramos

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El servicio de Cercanías se reanudará este lunes pero en transporte alternativo en algunos tramos. En la R1 habrá servicio de autobús entre Blanes y Maçanet-Maçanes; en la R2 se circulará por vía única; en la R3 se prevé servicio alternativo en toda la línea; al R4 habrá autobuses entre Manresa y Terrassa, y en la RL4, entre Cervera y Manresa; en la R13 habrá servicio alternativo entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders; en la R14 pasará lo mismo entre Reus y Vinaixa, y en la R15 entre Reus y Riba-roja d'Ebre.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha apuntado que las líneas R1, R2 y R4 eran prioritarias porque transportan a más viajeros. Desde el Gobierno apuntan que la previsión es que el 95% de los usuarios tengan servicio ferroviario.

Además, según ha informado la consellera Paneque, se reforzará el transporte complementario con 150 nuevos buses, también presentes en Tarragona. También se aumentará el número de informadores en las estaciones.

Imatge del mapa de la represa del servei

Un 80% de los usuarios tendrá transporte ferroviario

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, apuntó que el 80 por ciento de usuarios tendrán transporte ferroviario y subrayó que las líneas R1, R2 y R4 eran prioritarias justamente porque son las que más viajeros transportan. Ha celebrado el trabajo realizado entre el gobierno español y la Generalitat, aunque ha admitido cierta descoordinación, y ha explicado que ha habido 150 personas trabajando, entre personal de Adif y contrataciones, para revisar y reparar la red. A partir del lunes serán 330, dijo, ya que se incorporarán otros 180 efectivos.

Paneque confirmó que el servicio se reanuda 06.00 horas, pero advirtió de que puede haber "algunos desajustes" después de 48 horas de paro. También anunció medidas adicionales para cubrir los trayectos afectados y facilitar la movilidad de los usuarios. Así, habrá cuatro trenes Avant con parada en Lleida, Camp de Tarragona y Barcelona-Sants –dos por sentido– que serán gratuitos, pero habrá que reservar plaza. Además, habrá 150 autobuses para suplir los tramos cortados –este fin de semana fueron 159, aseguró–, se mantiene suspendida la zona de bajas emisiones (ZBE) de Barcelona y las barreras del peaje de la C-32 en el Garraf continuarán levantadas. Todo ello hasta el miércoles.

Las líneas regionales R16 (Barcelona-Tortosa) y R17 (Barcelona-Port Aventura) circularán con normalidad, así como las líneas de cercanías de Lleida, excepto el RL4, y la totalidad del R2. En esta línea, sin embargo, todavía no se han terminado los trabajos de adecuación de la infraestructura en el Garraf y será necesario que los trenes circulen "unos días con medidas complementarias de vía única y límites de velocidad", ha avisado Santano. Los trabajos en este punto, añadió, ya estaban previstos para el mes de marzo pero se aceleraron y tienen una inversión de más de 3 millones de euros, detalló.

Para convencer a los maquinistas de que el lunes vayan a trabajar, se ha acordado con el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) un procedimiento para determinar qué vías serán operativas, que Renfe Viajeros acredite su seguridad mediante personal propio y que se vaya retomando el servicio según se vayan alcanzando las situaciones de seguridad necesarias. Paralelamente, Santano ha avanzado que se creará un grupo de trabajo con la Generalitat en el que se incorporará la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria para tratar el impacto que tiene el cambio climático sobre la infraestructura de Adif en Catalunya.

"Se seguirán produciendo incidencias. Los desprendimientos forman parte del día a día", alertó el secretario de Estado, que aseguró que se quiere trabajar para "minimizar estas situaciones". "Es la garantía que estamos dando a los maquinistas y al conjunto de la ciudadanía", concluyó.

Por el momento, se han inspeccionado 69 puntos considerados de riesgo medio-alto o alto y se les ha tratado como situaciones de emergencias para poder realizar obras de reparación inmediatamente. "En una situación normal estaríamos haciendo una planificación de obra, pero en esa situación que consideramos excepcional hemos decidido convertirlos en emergencia", ha explicado Santano.

El estado de la red de Cercanías es fruto de años de desinversión reconocidos tanto por el Gobierno como por el ejecutivo estatal. El gobierno español ha defendido el "esfuerzo inversor" que está haciendo actualmente, que nada tiene que ver con las "inversiones muy bajas" del periodo 2011-2018, y ha garantizado que la mejora la "demostrarán con hechos".

Paneque pidió "unidad" a los grupos parlamentarios catalanes y aseguró que esquivará el "ruido". Lo ha dicho después de que ves como la del líder de ERC, Oriol Junqueras, o el de Junts, Carles Puigdemont, hayan pedido su dimisión. "Tenemos toda la concentración en llevar una solución", respondió ella.

Sobre la recuperación total del servicio, dijo que se tomará cada decisión cuando estén convencidos y advirtió de que algunos cortes, como el de Gelida y las obras de la R3, van por largo. "Pensamos que es bueno que haya no sólo ciertas en la información, sino que estemos muy seguros de cada paso", resumió. Con la reanudación parcial de este lunes, el Govern calcula que se dará servicio a unos 300.000 usuarios.