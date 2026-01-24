El servicio de Rodalies continuará suspendido este domingo

La circulación de trenes de Rodalies de Cataluña continuará suspendida este domingo, según ha informado la consejera de Territori, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque. La decisión se ha comunicado este sábado en rueda de prensa después de una nueva reunión de seguimiento de la situación de Rodalies que se ha celebrado este sábado por la tarde. Paneque ha asegurado que la decisión de parar la circulación de trenes "ha sido acertada" con el objetivo de volver a operar con la máxima fiabilidad". "Cada hora, ganamos inspecciones y seguridad", ha remachado. Con respecto a la reanudación del servicio el lunes, ha dicho que el domingo valorarán el estado de la infraestructura e informarán a la ciudadanía con "un tiempo prudencial" sobre si estará operativo o no.

"Seguiremos trabajando esta noche y mañana. En todo caso, a la luz de la valoración que podamos hacer al comité de seguimiento el domingo a una hora con tiempo suficiente para que la ciudadanía se pueda organizar, informaremos de cuál es el estado", ha explicado. Según la consejera, se está trabajando "contrarreloj" para reparar los puntos problemáticos de la red y ya se ha arreglado un bache en Badalona que afectaba el R1 y las trincheras junto a la estación de Garraf, "dos puntos muy críticos", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que hay nueve equipos de Adif trabajando y que el domingo se incorporarán tres más, hasta ser 12. Están trabajando con técnicos del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) y la Dirección General de Carreteras con el objetivo de "ganar tiempo". Paneque también ha explicado que durante la jornada del domingo se moverán los convoyes a las cabeceras de las líneas y que se ha pedido a los Mossos d'Esquadra que refuercen la vigilancia en estos puntos y en las catenarias.

El objetivo es que cuando se reprenda el servicio sea "sostenible" y "fiable", una situación que no es la actual "después de muchos años de desinversión y de tener una red envejecida y no adaptada en 2026". Las inversiones en marcha pretenden acabar con las incidencias. "Que no nos encontramos nunca más en una situación como la que nos estamos encontrando en estos momentos", ha resumido la consejera, que ha comparecido al lado de la directora del Servicio Meteorológico de Cataluña, Sarai Sarroca.

Paneque ha afirmado que el Gobierno ha hecho "lo que tenía que hacer" y que ha tomado todas las decisiones "con los datos que tenía sobre la mesa", tanto la reanudación parcial del servicio como el paro definitivo de este sábado. "El hilo conductor en todo momento ha sido la seguridad", ha añadido. De hecho, ha indicado que la recuperación del paso de trenes prevista para este mismo sábado era fruto de un certificado de Adif que "daba garantías" de seguridad.

Con respecto a los usuarios, ha explicado que el Gobierno ha reforzado las líneas interurbanas de autobuses con el fin de acoger a los pasajeros que no pueden ir en tren y que ha habido una absorción del 32% del pasaje a Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) y del 53% en los autobuses. También ha pedido a las diferentes empresas que el servicio sea gratuito hasta que Rodalies "esté operando de una manera fiable".