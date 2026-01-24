Renfe dice que el servicio de Rodalies será parcial porque se harán revisiones para evitar desprendimientos

Renfe ha aclarado este sábado que el servicio de Rodalies será parcial porque se harán revisiones sobre los puntos con riesgo de desprendimiento. El Departamento de Territorio había informado de que Renfe y Adif habían comunicado al Gobierno la incapacidad de operar el servicio ordinario, pero la operadora ha asegurado más tarde que habrá trenes en algunas líneas. Eso sí, habrá también mucho servicio por carretera mientras se hacen revisiones después del nuevo desprendimiento del viernes por la tarde entre Maçanet y Blanes. Según Renfe, estará la oferta habitual al R2, R2 Norte, R2 Sur y R8, así como al R16 y R17. En el resto, habrá afectaciones.

En un comunicado, Renfe ha explicado que el servicio está afectado a causa de las nuevas revisiones geotécnicas que se harán con ingenieros en los puntos con riesgo de desprendimiento. Esta medida se suma a las medidas de seguridad consensuadas este pasado jueves con los sindicatos del colectivo de maquinistas. Se establecen varios servicios alternativos por carretera para garantizar la movilidad de la ciudadanía.

Mientras duren estos trabajos, los viajeros dispondrán de varios servicios alternativos por carretera en los tramos afectados.

A la línea R1, habrá servicio alternativo por carretera entre Blanes y Maçanet-Massanes, que es el punto del desprendimiento, y entre Badalona y Montgat. En el resto de la línea habrá dos trenes por hora y sentido.

Al R2 Sur hay servicio alternativo por carretera entre Castelldefels y Garraf. Al R3, hay servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig y la Garriga, y no hay servicio entre Ribes y Puigcerdà por causas meteorológicas.

El R4 tiene la oferta habitual entre Terrassa y Martorell y entre Manresa y Martorell; servicio alternativo por carretera entre Terrassa y Manresa y entre Martorell Central y Sant Sadurní d'Anoia, y un tren por hora y sentido con nuevos horarios entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia.

Con respecto a los regionales, al R11 hay servicio alternativo por carretera entre Figueres y Portbou por obras a la infraestructura. Al R13 hay servicio alternativo por carretera entre Sant Vicenç de Calders y Vinaixa, así como al R14 entre Reus y Vinaixa y al R15 entre Reus y Riba-roja.

El RL4 tiene servicio alternativo por carretera entre Manresa y Cervera. Renfe pondrá lanzadoras por la vía de ancho estándar para los usuarios de Lleida.

Se ha activado un refuerzo de auxiliares de información y atención al viajero a todas las estaciones afectadas. Renfe recomienda a los usuarios que consulten los horarios y planifiquen sus viajes con antelación.

Renfe ha enviado un comunicado a las 7 de la mañana informando del servicio. Previamente, el Gobierno había explicado que la operadora y Adif habían comunicado la incapacidad de operar el servicio ordinario en una reunión que había durado ocho horas al Departamento de Territorio. Les partes se han emplazado a un nuevo encuentro este sábado a las 9 de la mañana para encontrar soluciones que permitan reprender el servicio lo antes posible.