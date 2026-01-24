El Ministerio de Transportes prevé reabrir completamente el AP-7 "dentro de dos semanas"

El ministerio de Transportes prevé poder reabrir completamente el AP-7 en un plazo de dos semanas, según ha explicado este viernes el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en rueda de prensa en Madrid. Según Santano, este domingo se podría retirar el tren Renfe accidentado en Gelida, y “a partir de este momento, el plazo que hemos hablado con la Generalitat” es de dos semanas. En todo caso, ha añadido, hay que contemplar este calendario “con cautela” porque “una vez empiecen las tareas en el talud pueden aparecer nuevos problemas”. La prioridad, según Santano, es “la seguridad al ferrocarril y a la carretera”. Santano también ha explicado que la apertura del carril interior en dirección a Tarragona se hará este sábado.

Santano también ha abordado el nuevo incidente de Rodalies entre Tordera y Maçanet que ha obligado a cortar la R1. El secretario de Estado ha explicado que este jueves los técnicos de Adif exploraron “todas las líneas” y acordó abrir las que consideró operativas con Semaf y Adif.

Una de las consideradas operativas era la R1. “Estas cosas pueden pasar, y han pasado, y hemos recibido ahora esta información”, ha dicho. Según Santano, la parte positiva del incidente es “que no hay heridos”. “El tren ha podido frenar con antelación y veremos qué ha pasado en este incidente”, ha dicho.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha explicado que la Generalitat disponía de certificación por escrito que las líneas eran operativas. “El colectivo de maquinistas tenía dudas y planteó hacer una revisión con ellos del material móvil de Rodalies para determinar si había circunstancias graves que pudieran interrumpir el servicio. Se verificó que todas las líneas eran operativas excepto dos”, ha explicado.