El Gobierno reclama suspender Rodalies hasta que se garantice la seguridad

El Gobierno ha pedido a Adif y a Renfe la suspensión total de Rodalies y Regionales hasta que se garantice la seguridad y la plena operatividad del servicio. También ha reclamado la gratuidad hasta que la reanudación sea fiable y sostenida en el tiempo.

El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, ha remarcado que las últimas incidencias, como el desprendimiento del viernes, y la situación meteorológica actual han forzado el Gobierno a tomar esta decisión. Ha añadido que el objetivo es garantizar la seguridad y el derecho a la movilidad. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha constatado que en estos momentos “no se están dando las condiciones para acreditar la movilidad segura” de los ciudadanos.