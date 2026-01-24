El Gobierno pide a Renfe la gratuidad del servicio hasta que se acaben las incidencias

El Gobierno ha exigido a Renfe la gratuidad del servicio hasta que se acaben las incidencias en Rodalies y Regionals. Se ha trasladado este sábado, según ha podido saber la ACN, durante las reuniones que se están celebrando en el Departamento de Territorio.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, no ha querido comentar esta petición, con el argumento que el Gobierno anunciará esta medida cuando toque. “Gobierno ya dirá lo que tenga que decir y anunciará lo que tenga que anunciar”, ha dicho. El servicio funciona de forma parcial en Rodalies y Regionals con muchos tramos cortados. Se ofrece servicio alternativo por carretera.