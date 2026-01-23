El tren de Gelida sólo tuvo 5 segundos para frenar antes de chocar contra el muro

El informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta que el tren de Cercanías que se accidentó el martes en Gelida (Alt Penedès) sólo tuvo unos cinco segundos para frenar antes de chocar con el muro de contención de la autopista AP-7, que pasa justo por encima.

Es la principal hipótesis de los investigadores después de una visita a la zona miércoles por la mañana. Así, el tren circulaba a 60 km/h de noche y en intensa lluvia, pero el muro se gastó cuando el tren llegaba a su altura, cosa que le impidió frenar a tiempo, y recorrió unos 50 metros más. El desprendimiento afectó sobre todo a la cabina y el primer vagón, y provocó la muerte de un maquinista en prácticas y heridas a 36 personas.

El accidente tuvo lugar a las 21.23 horas, cuando el tren de Cercanías 77456 (línea R4) que circulaba en doble composición a unos 60 km/h, chocó con un segmento de muro de hormigón después sobre la vía, a la altura del kilómetro 64,200 de la vía 2 (línea Llobregat). El segmento de muro consistía en un elemento prefabricado en forma de Lo y formaba parte de la aleta de una pérgola por donde pasa, sobre la vía, la autopista AP-7. El tren chocó contra el segmento de muro, que en aquel momento estaba inclinado aproximadamente 45 grados invadiendo el gálibo de paso, de manera que el segmento de muro se incrustó en la cabina del tren.

El tramo es recto, pero las condiciones de visibilidad eran de noche en lluvia intensa. Como resultado de la colisión resultó muerte un becario en prácticas que iba a la cabina del tren y resultaron heridas graves 5 personas, entre ellas el maquinista del tren y dos maquinistas en formación. 36 personas más sufrieron heridas leves. Con respecto a daños materiales resultó gravemente afectada la primera unidad de la composición (especialmente el coche de cabeza) y se produjeron daños menores en la vía, incluyendo una rotura de carril por efecto de la colisión.

La CIAF movilizó un equipo formado por una investigadora y el secretario de la Comisión, que el miércoles por la mañana se desplazaron al lugar del accidente desde Madrid y Córdoba. Los miembros de la CIAF llegaron en torno a las 12 del mediodía e inspeccionaron el lugar del accidente, prestando especial atención al estado y configuración del muro desplomado y a los efectos sobre el material rodando afectado. También se ha recorrido la parte del AP-7 sobre el punto del accidente (donde en aquel momento ya estaba cortado un carril de circulación), y observaron el estado de la obra del suelo.

En el lugar del accidente, el equipo de la CIAF intercambió información con la policía judicial (Mossos d'Esquadra), personal de Adif y Renfe y representantes de la Demarcación de Carreteras del Estado. Junto con los Mossos d'Esquadra y el personal de mantenimiento de Renfe accedieron a los datos del registrador embarcado del tren accidentado, que fueron descargados para su posterior análisis en detalle. El equipo de la CIAF se retiró aproximadamente a las 15.30 horas.

A partir de la información recopilada en el lugar, la CIAF ha podido inferir que el segmento de muro se desplomó presumiblemente por efecto del empuje de agua acumulado en el extradós, resultado de las intensas lluvias producidas el día del accidente y en jornadas anteriores. En las próximas fases de investigación se estudiarán el diseño y el estado del muro, los elementos de drenaje de la obra del suelo en este punto del AP-7, y las intervenciones e inspecciones realizadas anteriormente. También se recopilará información meteorológica de la fecha del suceso y los días anteriores.

Por otra parte, los primeros datos observados en el registrador del tren indican que este dispuso de muy poco tiempo y distancia para frenar (unos cinco segundos desde el inicio del frenazo a la colisión, recorriendo alrededor de 50 metros). Sin embargo, los datos del registrador embarcado tendrán que ser analizados en detalle para confirmar esta hipótesis, y contrastadas con los registros del Sitio de Mando, que se solicitarán en Adif.

Con los elementos de análisis disponibles a las primeras 24 horas se puede plantear la hipótesis que el tren llegó al lugar en un momento en que el muro se estaba desplomando, hipótesis que resulta compatible con la posición final del tren y el muro, y con el escaso tiempo de reacción de que dispuso la tripulación del tren. No obstante, esta información tiene que ser considerada provisional, a la espera de los datos pendientes y de otras actuaciones de la investigación (análisis de documentación, entrevistas y otros).

Las conclusiones de la investigación serán establecidas en el informe final, por lo cual los datos e hipótesis ahora expuestas no se tienen que considerar concluyentes. Según la normativa, la CIAF dispone en principio de un plazo de un año para publicar el informe final de la investigación. La CIAF ha publicado a su página web la ficha de inicio de investigación, con los datos básicos del acontecimiento y el formulario de contacto para que las personas afectadas y las partes interesadas en este acontecimiento puedan ser informadas del avance de la investigación.