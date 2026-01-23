Trànsit detecta un 10% más de movilidad en las carreteras en comparación con un viernes habitual

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha detectado un 10% más de movilidad en las carreteras este viernes en comparación con uno habitual, según ha explicado a Catalunya Ràdio su director, Ramon Lamiel. Con todo, se han registrado menos retenciones que jueves, aunque se tiene que tener en cuenta que los viernes suelen ser más flujos de entrada. Ha pedido sin embargo «estar atentos» a la salida.

Por otra parte, la C-32, que se encuentra con las barreras de peaje abiertas, ha doblado su intensidad viaria diaria, pasando de 60.000 a 120.000 vehículos diarios de media. Sobre la AP-7, ha dicho que el corte en Martorell estará vigente «hasta mañana seguro» y ha recordado que el sábado está previsto valorar la situación con el Ministerio de Transportes.