Rodalies restablece progresivamente la circulación de trenes después de dos días de parada

Puertas de acceso a los andenes de Rodalies, cerrados en la estación de Sants con motivo de la interrupción del servicio.ACN

Rodalies restablece progresivamente desde este viernes a primera hora de la mañana el servicio de trenes en todas las líneas, según ha confirmado Renfe. Los trenes vuelven a circular, pues, después de dos días de parada y del acuerdo a que llegaron jueves Gobierno, Renfe, Adif y maquinistas sobre las condiciones para poder restablecer progresivamente el servicio de Rodalies.

Durante toda la noche, se han completado las comprobaciones de seguridad de la infraestructura en toda la red con trenes con un maquinista, un representante de Adif y otro de Renfe. Una vez acabado este proceso, se ha retomado el servicio en las líneas de Rodalies, a pesar de que algunas líneas registran demoras que pueden superar los 30 minutos de media

Después de que este jueves por la noche ya circularan dos trenes por la R2 Norte, el servicio se ha restablecido al resto de líneas desde primera hora de la mañana de este viernes. La recuperación del servicio será progresiva y, de hecho, Rodalies informa de incidencias en algunas líneas, que tienen menos trenes por hora y sentido, hecho que puede provocar demoras de entre 20 y 30 minutos de media. Es el caso, por ejemplo, de la R1, con dos trenes por hora y sentido; la R4, con dos trenes por hora y sentido entre l'Hospitalet de Llobregat y Martorell, o con cuatro entre Manresa y l'Hospitalet de Llobregat, o el R2 Sur, con demoras de 30 minutos de media entre Vilanova i la Geltrú y la Estación de Francia.

En declaraciones a los medios este jueves por la noche, el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, no descartaba que por la mañana de este viernes pueda haber incidencias en algunos puntos después de dos días sin servicio, pero aseguró que el objetivo es que Rodalies funcione con la «mayor normalidad posible» y que se estaba trabajando para que las incidencias sean mínimas.

El acuerdo entre Gobierno, Renfe, Adif y maquinistas incluía la revisión de las 13 líneas de Rodalies con 13 equipos diferentes, incluyendo a un representante del sindicato Semaf. Una vez completado este proceso, el servicio se ha restablecido a todas las líneas después de dos días con el servicio parado desde el accidente en Gelida y después de que este jueves no volvieran a circular trenes, como el Gobierno había anunciado, porque sólo seis maquinistas de una plantilla de 140 estaban dispuestos a trabajar.

100 autobuses más

Según informó la Generalitat, este viernes se añaden 100 autobuses más a los transportes alternativos, con refuerzos en comarcas como el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Oriental y Occidental, así como a Tarragona, Terres de l'Ebre o Girona.

Los refuerzos en los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) también se mantienen, después de que este jueves se hayan incrementado un 32% los usuarios en la línea del Vallès y un 53% la de Martorell.