Renfe sigue con las tareas previas al desguace de la locomotora accidentada en Gelida

Personal de Renfe sigue con las tareas previas al desguace de la locomotora del tren que el martes por la noche sufrió un accidente en la línea R4 de Rodalies a la altura de Gelida (Alt Penedès). El jueves por la tarde se retiraron del lugartres de los seis vagones que configuraban el convoy, y en las últimas horas se ha procedido a hacer lo mismo con dos más, uno de los cuales se encontraba descarrilado.

De esta manera, ahora sólo queda en la vía la parte frontal del tren, la que sufrió el impacto directo con el muro de contención caído, y que provocó la muerte de un maquinista en prácticas. Los trabajos consisten en preparar el terreno para iniciar la deconstrucción del vagón, así como en la tala de árboles y ramas próximas a la vía, entre d'altres.

En paralelo, se trabaja en la calzada de la autopista AP-7 en la instalación de vallas de hormigón que separan un carril de los otros dos en sentido sur, así como para llevar a cabo tareas de extracción de los árboles y ramas cortados.