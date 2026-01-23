Interrumpida la R1 entre Maçanet-Maçanes y Blanes por un desprendimiento de tierras

La línea de Cercanías R1 se ha tenido que interrumpir este viernes por la tarde entre Maçanet-Maçanes y Blanes por un desprendimiento de tierras detectado en este tramo, el día que se ha reprendido el servicio por toda Cataluña después de dos días parado por el accidente mortal de Gelida a causa del hundimiento de un muro.

Renfe ha indicado que se está gestionando un servicio alternativo por carretera para cubrir el tramo interrumpido e indica que la circulación entre Hospitalet de Llobregat y Blanes se mantiene con una frecuencia de dos trenes por hora y sentido.