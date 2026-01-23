El Gobierno mantendrá hasta el miércoles el plan de transporte alternativo a pesar de la reanudación de Rodalies

El Gobierno mantendrá hasta el miércoles el plan de transporte alternativo y el refuerzo de informadores a pesar de la reanudación progresiva del servicio de Rodalies desde este viernes. Así lo ha anunciado la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha asegurado que se mantienen los servicios alternativos de FGC, los autobuses interurbanos -con 61 vehículos nuevos incorporados este viernes- y todos los recursos de refuerzo activados. También continuará hasta entonces el refuerzo de informadores y la suspensión de la Zona de Bajas Emisiones en el área de Barcelona. «Consideramos que es del todo necesario mantenerlo en las circunstancias que nos hemos encontrado en las últimas horas», ha dicho.

Por el contrario, este viernes es el último día que el Gobierno recomienda el teletrabajo con el pretexto de la situación ferroviaria. Con respecto a la gratuidad del peaje de la C-32, esta continuará mientras la AP-7 esté cortada en Martorell.