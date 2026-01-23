La apertura de un carril de la AP-7 en sentido Tarragona en Martorell se hará este sábado a partir de las 14 horas. Será el que se sitúa más a la izquierda, después de que los técnicos del Ministerio de Transportes que estaban evaluando el talud que cedió hayan asegurado que hacerlo es «perfectamente seguro» porque el hundimiento fue en la parte exterior y no en el suelo de la autopista.

Los otros dos carriles, los de la derecha, continuarán cerrados por reparación después de la afectación provocada por el accidente ferroviario de Gelida y la apertura es cuestión «de días», según ha indicado el director general del Servicio Catalán de Tráfico, Ramon Lamiel, También ha pedido que se sigan utilizando rutas alternativas para evitar un «efecto embudo».

De hecho, los operarios ya han empezado a colocar vallas para segregar el carril. Se está haciendo al kilómetro 177 y durante 400 metros de longitud, el punto donde produjo el accidente ferroviario y que coincide con la autopista. Los peajes de la C-32 se mantienen levantados.

El corte se hizo miércoles por la tarde a la altura de Martorell en sentido sur a petición del Ministerio de Transportes por la inestabilidad de la vía después de que la caída de un muro de contención provocara el accidente ferroviario de Gelida, dejando un muerto y 37 heridos.

Apertura pasado el «pico» de la operación salida

En declaraciones a los medios de comunicación, Lamiel ha explicado que han decidido fijar la apertura a las 14h para que de este modo haya pasado el «pico» de la operación salida del fin de semana. El director general del Servicio Catalán de Tráfico cree que es «razonable» hacerlo de este modo, teniendo en cuenta que habitualmente la vía transporta 5.200 vehículos en el día cuando hay los tres carriles abiertos.

También ha explicado que desde que se cortó la circulación a la AP-7, la C-32 ha doblado la cantidad de vehículos que pasan de media en el día. En concreto, ha pasado de 60.000 a 120.000. Por todo ello, ha hecho remarcado que las vías alternativas que se están ofreciendo -todas gratuitas- hasta el momento (también la N-340 y la A-2) son «buenas y recomendables» para repartir el tráfico y evitar «colas muy contundentes».

Además, ha explicado que la reapertura de un carril de la AP-7 en sentido sur a Martorell también permitirá que el transporte de mercancías peligrosas vuelva a la autopista. Lamiel ha detallado que este tipo de camiones tiene que circular por vías que no tengan túneles y fuera de los núcleos de población. «La AP-7 da más prestación y, por lo tanto, nos tranquiliza en materia de seguridad viaria», ha sentenciado.

Durante la apertura, habrá Mossos d'Esquadra y técnicos del Ministerio por si hay «algún detalle» que se tenga que ajustar.

El carril de la izquierda queda «preservado» del punto del accidente

La decisión de reabrir este tramo de la AP-7 se ha tomado después de que este viernes Tráfico se haya reunido con técnicos del Ministerio de Transportes. Según ha explicado Lamiel, en el encuentro los han trasladado que el carril de la izquierda de la autopista quedaba «preservado» del desprendimiento y había garantías para poderlo reabrir.

«La autopista es segura y por eso podemos abrir», ha afirmado. «El carril de la izquierda es especialmente seguro después de las explicaciones que nos han dado y viendo todas las imágenes», ha añadido. Las imágenes eran «muy claras» que el talud que cedió no era bajo la autopista, sino al exterior del que sería el suelo de la vía.

También ha indicado que el Ministerio ha asegurado que trabaja «con celeridad» y «tantas horas como se pueda durante el día» para retirar completamente el convoy de Cercanías accidentado en Gelida.