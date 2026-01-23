Carmona concreta que se ha encontrado una incidencia en la R1 entre Badalona y Montgat y un árbol caído en la R4 en Castellbisbal

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, en una atención a los medios en la estación de Sants

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha concretado que en las inspecciones llevadas a cabo durante la noche para restablecer el servicio de Cercanías se ha encontrado una incidencia en las vías entre Badalona y Montgat, que afecta la R1, y un árbol caído en Castellbisbal, que afecta la R4. Es por eso que se circula por vía única en los dos casos, con una oferta reducida. Carmona ha garantizado que «a lo largo del día» se trabajará para solucionar las dos incidencias y poder recuperar la circulación por doble vía.

En el día de la reanudación del servicio después de dos días sin circulación de trenes, el portavoz ha garantizado que se trabaja para «recuperar la confianza de los usuarios». «Se ha trabajado durante toda la noche para salir con la máxima normalidad», ha manifestado.

Ha reconocido que esta normalidad no es total, por estas incidencias en la R1 y la R4, y demoras en otras líneas, pero ha asegurado que se sigue trabajando para conseguirla. De hecho, ha explicado que el árbol se retirará a lo largo de la jornada y que también está previsto trabajar en la incidencia detectada entre Badalona y Montgat para recuperar la doble vía.

Hoy por hoy, sin embargo, en la R1 se ha reducido la oferta en dos trenes por hora y sentido, y se acumulan demoras que pueden superar la media hora. En el caso de la R4 hay dos trenes por hora y sentido entre Martorell Central y l'Hospitalet de Llobregat, también con demoras que pueden superar la media hora.

Según Carmona, se está prestando una oferta ferroviaria «la más habitual posible, teniendo en cuenta que se pueden producir demoras puntuales». El portavoz ha hecho un símil de la situación con una lesión deportiva: «Hemos sufrido una tríada, una rotura de ligamento, y estamos volviendo al campo, a incorporarnos de forma habitual a la dinámica del equipo».

Por otra parte, ha explicado que el personal se ha presentado a trabajar este viernes «de la manera prevista» y que el número de trenes también es el previsto, más allá de la reducción de la oferta en la R1 y la R4 por las incidencias detectadas.

Renfe no dispone todavía de datos de usuarios, a la espera de que pase la hora punta, pero Carmona ha adelantado que hay que tener en cuenta que es el viernes, cuando acostumbra a haber más teletrabajo y eso repercute en la afluencia en el transporte público.

El portavoz ha asegurado que la comunicación con los sindicatos es «constante» y ha expresado la «ocupación» de todas las partes implicadas para garantizar un servicio «esencial» para la ciudadanía.