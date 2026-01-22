Los trenes Rodalies siguen sin circular a primera hora de la mañana

Torniquetes a la estación de Sants de Barcelona para acceder a las vías de tren de Rodalies, cerrados por la suspensión del servicio al día siguiente del accidente ferroviario mortal en Gelida.

Los trenes de Rodalies siguen sin circular este jueves a primera hora de la mañana, según confirman fuentes de Renfe, que atribuyen el retraso en la puesta en marcha del servicio a «causas operativas». El Gobierno anunció ayer por la noche una recuperación «progresiva» de Rodalies, pero ya advirtió que sería un «día difícil». Fuentes del principal sindicato de los maquinistas, Semaf, señalaron a ACN que los maquinistas no reanudarían su trabajo sin garantías por escrito de Adif de las medidas de seguridad adoptadas para aumentar la seguridad.

En las estaciones, los informadores dicen a los usuarios que no hay trenes, y en algunos casos hay accesos a los andenes cerrados. En previsión a las dificultades de este jueves, ayer el Gobierno explicó que aumentan las frecuencias de los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Además, también se mantienen barreras levantadas de la autopista del Garraf, y las operadoras de bus tienen autorización para ampliar la flota disponible.

Hasta el viernes, y con posibilidad de prórroga, quedan anuladas las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios del área metropolitana de Barcelona.

Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad de la infraestructura de Rodalies en Cataluña para reprender el servicio, según explicaron el miércoles por la noche fuentes del sindicato ferroviario Semaf a ACN.

Fuentes de la consejería de Territori recordaron que la cuestión laboral «se tiene que resolver internamente dentro de Renfe. De hecho, el mismo conseller de la Presidència, Albert Dalmau, dijo que la operadora es quien tiene que resolver las cuestiones que tienen que ver con el marco laboral».

A la rueda de prensa de Gobierno, tanto el conseller Dalmau como la consellera de Territori, Sílvia Paneque, también apuntaron al impacto emocional que los accidentes en Gelida y Andalucía habían tenido en la plantilla de maquinistas y pidieron «empatía».