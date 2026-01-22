Salud actualiza la eConsulta de atención primaria para mejorar la comunicación con los profesionales

El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) ha incorporado una nueva versión del servicio de eConsulta de atención primaria a La Meva Salut, con el objetivo de mejorar la comunicación digital entre la ciudadanía y los profesionales de la salud. El servicio incorpora una interfaz más clara, una organización de la información más intuitiva y nuevas funcionalidades que hacen más ágil el envío, el seguimiento y la gestión de las consultas con el equipo de atención primaria asignado.

Salud ha destacado que una de las principales novedades es la mejora del proceso para iniciar una nueva consulta, que ahora es más guiado y sencillo, con pasos claros para seleccionar el motivo, el profesional o servicio, redactar el mensaje y adjuntar hasta tres documentos o imágenes.

Como en la anterior versión, la eConsulta dispone de un sistema de filtraje por motivos, que dirige cada consulta, según corresponda, al profesional más adecuado del equipo de atención primaria. De esta manera, se facilita que la consulta llegue directamente al profesional de referencia que mejor la puede responder, optimizando el tiempo de respuesta y reduciendo los trámites innecesarios.

Además, la nueva versión muestra todas las consultas como hilos de conversación, para seguir más fácilmente el intercambio de mensajes. Se ha incorporado también un repositori de ficheros compartidos, para consultar en un único espacio todos los documentos e imágenes enviados o recibos, con filtros para facilitar la búsqueda.

El evolutivo incluye también un nuevo diseño más claro y visualmente más intuitivo, adaptable a móviles, tablets y ordenadores. Además, cuando un profesional responde o envía un mensaje, La Meva Saalut genera una notificación que puede llegar por correo electrónico o como mensaje emergente al móvil.

Esta nueva versión se empezó a desplegar de manera progresiva en julio del 2025 en varios equipos de atención primaria de Barcelona ciudad, y a lo largo de este jinete se está extendiendo al resto del territorio.

La eConsulta está pensada para enviar mensajes a los profesionales de salud en cualquier momento para resolver dudas sobre tratamientos, pruebas diagnósticas o vacunas, así como solicitar o compartir informes, certificados u otras gestiones vinculadas a la atención sanitarias. Desde Salud recuerdan, pero que no está pensada para atender situaciones urgentes ni para obtener una respuesta inmediata.