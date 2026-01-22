Principio de acuerdo: Rodalies no reanudará el servicio en Cataluña hasta que no finalicen las inspecciones

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los maquinistas, el Gobierno, Renfe y Adif han llegado a un acuerdo sobre las condiciones para poder restablecer progresivamente el servicio de Rodalies. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha explicado que se han pactado unas «supervisiones extraordinarias» de los 13 itinerarios de toda la red de Rodalies que harán técnicos de Adif, de Renfe y maquinistas del sindicato Semaf y, que, en función de los resultados que obtengan, se informará de cuándo se puede ir restableciendo cada una de las líneas. «A lo largo de esta tarde-noche iremos dando información», ha explicado Paneque. Por otra parte, la consejera ha informado de que sólo seis de los 140 maquinistas estaban dispuestos a trabajar esta mañana.

La consejera Paneque ha explicado que las revisiones de las 13 líneas se están haciendo de forma simultánea, con 13 equipos diferentes.

Los maquinistas evitan fijar una fecha para reprender el servicio

Según Semaf, sindicato mayoritario de los maquinistas, la reunión de este jueves, que se ha alargado casi seis horas, ha ido bien porque Renfe y Adif han asistido con una «actitud propositiva». El sindicato evita fijar una fecha y una hora para reprender el servicio y remarca que se hará «progresivamente» cuando se den las condiciones de seguridad.

Fuentes de los maquinistas consultadas por la ACN han explicado que este miércoles por la noche tan sólo les remitieron «un párrafo» donde les garantizaban que la red era segura. Los maquinistas no lo consideraron «suficiente» y por este motivo este jueves no han prestado el servicio y han exigido medidas adicionales concretadas en un documento más exhaustivo, que es el que han redactado en el encuentro con el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, y el comisionado para el Traspaso de Alrededores, Pere Macias.