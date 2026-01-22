Renfe, sindicatos y Generalitat ultiman un documento para recuperar el servicio de Rodalies

Renfe, los sindicatos de maquinistas y la Generalitat trabajan este jueves en la última fase de negociaciones para cerrar un acuerdo que permita reanudar el servicio de Rodalies en Cataluña en las próximas horas, según han confirmado fuentes próximas a las conversaciones.

El servicio de Rodalies se encuentra suspendido por segundo día consecutivo a causa de una huelga de maquinistas que alegan con que no cuentan con suficientes garantías de seguridad, después de los accidentes de Adamuz (Córdoba) que causó 43 muertos el domingo pasado y el de Gelida (Barcelona) que dejó a un muerto este martes.

El documento se está negociando en una reunión en la Estación de Sants, que ha empezado sobre las 11.00 horas y en el cual participan representantes del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), de Renfe, de Adif y de la Generalitat.

En paralelo, en la sede del Departamento de Territorio de la Generalitat se han reunido el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, y la titular de Territori, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, con representantes de Protección Civil y Alrededores en el marco del Centro de Coordinación Operativo de Cataluña (CECAT).

En la sede de este departamento están a la espera de que se pueda cerrar un acuerdo en Sants para salir ante los medios de comunicación a informar de las novedades sobre una eventual recuperación del servicio de trenes, tan esperado por miles de usuarios.

El caos ha vuelto a reinar este jueves en Cataluña al quedar paralizado por segundo día consecutivo el servicio de Rodalies, en este caso por la protesta de los maquinistas, que han impedido la reanudación del servicio que había anunciado el día anterior el Gobierno para las 06.00 horas de la mañana.