Renfe retira la mitad del tren accidentado en Gelida

Renfe ha retirado este jueves por la tarde la mitad del tren de la línea R4 accidentado el martes entre las estaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida. Una locomotora tractora diésel se ha desplazado desde el sur hasta el lugar, donde también había parado otro tren que se vio afectado por la interrupción del servicio la noche del martes.

La locomotora ha enganchado este segundo tren, con seis vagones, más los tres de la mitad del convoy accidentado, y poco antes de las 17.00 horas les ha remolcado en sentido sur. Con respecto a los tres vagones restantes, inicialmente parecía que uno de ellos podría ser remolcado, pero finalmente ha quedado separado en la vía de los otros dos, que están descarrilados, y una de la cual, como mínimo, tendrá que ser desguazada.