Renfe empieza la retirada del tren accidentado en Gelida

Renfe ha empezado las tareas para retirar el tren de la R4 accidentado martes por la noche en Gelida. El plan es que el primer vagón, el más estropeado por la caída del muro, sea desguazado en el punto del accidente, mientras que los vagones que no están estropeados serán arrastrados por vía hasta el taller con el fin de hacer «las revisiones correspondientes», según ha explicado el portavoz de Renfe, Antonio Carmona. De hecho, ya se han separado el primero y el segundo vagón, que son los directamente estropeados por el accidente, del resto, y en estos últimos se los ha enganchado otro tren por la cola con el fin de arrastrarlos. Para los vagones estropeados se estudia si se podría hacer llegar una grúa de gran tonelaje, pero Carmona ha apuntado que el terreno «es complejo».

El portavoz ha explicado que la voluntad es que la retirada de los vagones no estropeados se haga este jueves.

Con respecto al primero y segundo vagón, Carmona ha dicho que la intervención es «compleja». En este sentido, se está estudiando si hay un punto de acceso para que pueda llegar una grúa, teniendo en cuenta que uno de los posibles podría afectar a una cava centenaria que hay en el subsuelo y que no aguantaría el peso de esta grúa, y también la fragilidad de la infraestructura viaria después del accidente. Con todo Carmona ha confiado en que «se encontrará una solución para que se pueda llevar a cabo la tarea».

Por otra parte, hacia las nueces de la mañana ha llegado una grúa ferroviaria que trabaja en la vía, situada en paralelo al tren accidentado.

Los equipos técnicos hacen revisiones de la situación del tren afectado y han cerrado todas las puertas de los vagones.