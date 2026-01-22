Puente pide «confianza» y tiempo a los maquinistas y espera que la situación se arregle pronto

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido «confianza» a los maquinistas y ha esperado que la situación se reconduzca «pronto». En declaraciones en Catalunya Ràdio, ha dicho que no dispone de información «lo suficiente sólida» para afirmar que hay una huelga encubierta, aunque también ha precisado que si este jueves no hay servicio de Roidalies no es por una razón de seguridad.

El ministro ha esperado que el «suflé emocional baje», ya que ha reconocido que es comprensible que los maquinistas estén afectados por los accidentes de los últimos días. Sobre el de la R4 en Gelida, ha asegurado que el muro había sido «revisado» y que, a la espera de lo que diga la investigación, parece un hecho «inevitable» y derivado de los efectos de la lluvia caída los últimos días.

«Los pido esta confianza y que por favor salgan del estado de ánimo en que se encuentran y pongan el servicio de nuevo en marcha, ha dicho a los maquinistas, al mismo tiempo que les ha pedido «altura de miras» ante la gente que necesita un transporte para desplazarse.

Puente ha reconocido que se vive una semana «muy difícil» y ha pedido «mantener la calma y reconducir la situación». Ha solicitado también a los maquinistas que no «dañen» el sistema ferroviario que, ha asegurado, tanto aman y les ha dicho que ellos saben que se están haciendo varias acciones para mejorar la red. Con todo ha reclamado no «mezclar cuestiones que no tienen relación» y ha apuntado que se exigen cosas «que no se pueden conseguir en unas horas».

El ministro ha dicho que fue «sensato» suspender este miércoles el servicio de Rodalies para comprobar la seguridad de toda la red después del temporal y ha añadido que una vez verificado todo, se concluyó que la seguridad estaba «garantizada». Por eso, ha afirmado que la seguridad no es lo que ha hecho que este jueves no haya trenes en funcionamiento.

Puente, que ha puntualizado que no está en las negociaciones con los maquinistas, les ha dicho que ellos saben que se están haciendo obras en muchos puntos de la red y también que hacer determinadas intervenciones en la infraestructura «no se puede hacer en unas horas». Por eso, les ha pedido calma con el fin de poder llegar a acuerdos razonables», dando «un poco de satisfacción» a lo que ellos piden, pero también en el tiempo que sea necesario para abordarlo.

Muro revisado

Sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida martes por la noche, Puente ha afirmado que es una «pésima suerte» que un muro colapse justo cuando pasaba un tren y ha reivindicado que decir que por eso hay una situación de inseguridad en la red «no es correcto». «Creo que los maquinistas lo saben perfectamente», ha declarado.

El ministro ha explicado que este miércoles por la noche recibió información, que tendrá que confirmar la investigación», que afirmaba que el muro había sido revisado, junto con la infraestructura. Ha insistido en que lo que sucedió «no era cuestión de buen o mal estado» de esta sino que está relacionado con los efectos de la lluvia caída sobre este muro.

Puente ha reflexionado que de todas las cosas se tiene que aprender y ha apuntado que se tendrá que valorar en qué condiciones no conviene mantener el servicio.

Sobre el hecho que los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) sí que funcionaran, el ministro ha dicho que son infraestructuras muy diferentes y ha vuelto a explicar que Rodalies tiene «dos condicionantes que la hacen diferente». El primero ha dicho que es la «desinversión» producida durante años y, en segundo lugar, un trazado singular, vulnerable ante condiciones meteorológicas adversas, con tramos «muy complejos». Sobre el primer aspecto, ha defendido que el gobierno español está poniendo «muchos recursos» para paliar esta situación.