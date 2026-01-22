Nuevo accidente en las vías: Una máquina que revisaba la línea de Manresa choca contra una roca en Sant Guim

Una de las máquinas que revisaba la línea de Manresa la madrugada del miércoles chocó contra una roca que había caído sobre las vías en Sant Guim de Freixenet, según ha adelantado el diario Segre y han confirmado fuentes de Adif a ACN. La máquina afectada se averió y se apartó enseguida a Cervera.

Desde de Adif defienden que precisamente por eso se hacían las marchas blancas (inspecciones sin pasajeros), con el objetivo de detectar posibles incidencias, retirar elementos que pudiera haber en las vías y solucionar los problemas detectados. Una vez finalizadas estas inspecciones, se consideró que el servicio se podría reprender este jueves por la mañana, pero finalmente no ha sido así por «causas operativas», según Renfe.