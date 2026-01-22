El Gobierno abrirá un expediente a Renfe por la negativa de los maquinistas a circular

Un cartel informa de que Rodalies no presta servicios en la estación de Sant Vicenç de Calders este jueves a primera hora

El Gobierno abre un expediente a Renfe por la negativa de los maquinistas a circular esta mañana del jueves aunque Adif haya afirmado que «la seguridad está garantizada», según ha informado el comisionado por el traspaso de Rodalies, Pere Macias, en una comparecencia.

«Renfe no está prestando un servicio que tiene que dar», ha dicho. El ejecutivo ha convocado para esta mañana una reunión con Renfe, los sindicatos y Adif para exigir que se ponga «punto final» cuanto antes mejor al paro del servicio, que se considera «intolerable». «No lo podemos tolerar, porque se está garantizando la seguridad y se afecta el derecho a la movilidad de miles de ciudadanos de Cataluña», ha dicho Macias, que ha remarcado que se exigirán «responsabilidades a quien corresponda».

A la hora del inicio del servicio, ha dicho, una parte «importante» de los maquinistas no se han incorporado al puesto de trabajo. La situación ferroviaria, ha dicho, afecta la movilidad de más de 400.000 personas y, ante esto, la consellera Paneque ha considerado que era intolerable y ha acordado abrir un expediente a Renfe por no prestar el servicio a pesar de que Adif ya emitió un certificado garantizando la seguridad de las líneas.

«Nuestra principal preocupación en este momento es que cuando antes quién tiene la obligación de dar el servicio, que es Renfe, lo pueda sacar adelante», ha concluido.

Reunión con Renfe, Adif y sindicados

El Gobierno, ha indicado, hará «todo lo posible» para restablecer tan pronto como sea posible el servicio. Por eso, ha explicado, que desde el Gobierno se ha provocado una reunión con Renfe, Adif y los sindicatos y el mismo Departamento para poder poner «punto final» a la situación.

Preguntado por el posicionamiento de SEMAF sobre las garantías de todas las medidas de seguridad Macias ha indicado que quién está en disposición de decir si se garantizan o no es Adif, que, según él, «fue muy contundente» y «lo hizo por escrito». Así, ha subrayado que a pesar de que no tenía por qué hacerlo, el gobierno de la Generalitat solicitó por escrito que se garantizara, cosa que hizo el presidente de Adif enviando una nota a la consellera.

Dicho esto, ha añadido, entienden la «preocupación» de los maquinistas y, por eso, el Gobierno ha «provocado» la reunión con las partes implicadas, que se prevé que tenga lugar durante esta mañana. Según él, el encuentro tiene que permitir que «unos y otros puedan explicar sus razones» y que, de cara a la opinión pública, quede «bien claro» que la seguridad está garantizada, no hay servicio y, por lo tanto, se exigirá «responsabilidades» por todo.

Por otro lado y mientras no haya servicio, ha dicho, se han establecido algunos autocares de refuerzo y se han aumentado «en los máximos» los servicios de FGC y también se mantiene levantada la barrera del peaje de la C-32.