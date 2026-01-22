Ametller Origen factura 802 millones de euros en el 2025, un 18% más que el año anterior

Grupo Ametller Origen facturó 802 millones de euros en el 2025, un 18% más que el año anterior, según ha informado en un comunicado. El grupo familiar con sede en el Alt Penedès ha registrado un incremento del volumen de negocio de más del 40% en los últimos dos años.

La empresa cuenta actualmente con 1,4 millones de clientes, un aumento del 17% anual, y su cuota de mercado en fruta y verdura es del 12%, situándose en el 4% en el mercado total. Ametller Origen ha crecido en número de tiendas y ya tiene 147 puntos de venta en Cataluña.

En el último año, ha hecho inversiones de 31 millones por reformas y ampliaciones, así como para construir un hub logístico de 15.000 metros cuadrados en la Zona Franca de Barcelona. De hecho, este nuevo espacio concentra la distribución de fruta y verdura, de productos refrigerados y el servicio de restauración.

El obrador central del Grupo, situado en Olèrdola, ha alcanzado un nuevo récord de producción, con más de 20 millones de unidades en el 2025. Actualmente, en torno al 20% de su producción se vende a otras cadenas de supermercados, tanto nacionales como internacionales.

Por otra parte, el negocio de las colectividades ha mantenido un crecimiento sostenido y cada semana da servicio además de 500 restaurantes, 80 hoteles y más de un centenar de escuelas.

Inicio de las obras del Agroparc

El año 2025 Ametller Origen también ha iniciado las obras de urbanización del Agroparc, un proyecto que prevé finalizar en el 2027, para después desplegar progresivamente el proyecto de agricultura regenerativa de más de 100 hectáreas. La iniciativa cuenta con una inversión de 180 millones de euros.

El proyecto quiere ser un referente en agricultura y ganadería sostenible, en circularidad de recursos (agua, energía y materia orgánica) a través de un nuevo modelo logístico. Tal como asegura Josep Ametller, «esta circularidad culminará con la distribución de nuestros alimentos a toda el área metropolitana con camiones 100% eléctricos, convirtiéndonos en la primera empresa del mundo que realiza una distribución masiva en flota eléctrica».