El servicio de Rodalies continuará suspendido más horas porque siguen haciendo una «inspección exhaustiva»

El servicio de Rodalies continuará suspendido en todas las líneas porque Adif sigue haciendo una "revisión exhaustiva" de la infraestructura en todas las líneas, según ha indicado la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa después de la reunión del CECAT. A las 16.30 horas está prevista una nueva reunión y será entonces cuando se vuelva a valorar si se restablece o no la circulación.

Paneque ha justificado que la suspensión se mantiene de acuerdo con el mismo criterio que llevó a tomar la decisión inicialmente: "el principio máximo de seguridad" de usuarios y trabajadores. Por otra parte, la consejera de Interior, Núria Parlon, ha detallado que no se teme por la vida de ninguno de los heridos graves en el accidente de la R4 de este martes en Gelida.