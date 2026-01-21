Satisfacción de los payeses de Tarragona por el freno al acuerdo del Mercosur después de la votación en el Parlamento

Organizaciones agrícolas como Unió de Pagesos o Asaja ya han mostrado su satisfacción por el freno al acuerdo UE-Mercosur después de la votación de una moción en el Parlamento Europeo este miércoles que eleva el pacto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según el presidente de Asaja en Lleida, Pere Roqué, «cuándo salimos con nuestros tanques, nuestros tractores» se pueden detener «leyes incomprensibles».

Roqué también ha instado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a que «se aparte de una vez por todas» y ha añadido que están a la espera de conocer el resultado final de las votaciones para hacerse una idea de la distribución de los votos. Raquel Serrat, de UP, cree que la votación podría retrasar el acuerdo entre 18 y 24 meses.

El Parlamento Europeo ha avalado finalmente presentar un recurso delante del TJUE por el acuerdo comercial con Mercosur, obstaculizando así el proceso de ratificación y su entrada en vigor. La petición ha recibido el voto a favor de 334 eurodiputados, mientras que 324 han votado en contra y 11 se han abstenido. Más de un centenar de eurodiputados – principalmente de los grupos de izquierda y de extrema derecha – habían pedido elevar el pacto de libre comercio con el Brasil, Argentina, Uruguay y el Paraguay a la justicia europea ante el malestar del sector agrícola. Decenas de tractores se han concentrado de nuevo en las puertas de la sede de la Eurocámara en Estrasburgo para protestar contra el acuerdo.

Raquel Serrat, coordinadora nacional de UP, ha remarcado que el Parlamento no podrá votar sobre el acuerdo hasta que el tribunal haya emitido su opinión, un proceso que normalmente tarda entre 18 y 24 meses. No obstante, ha alertado que la Comisión todavía puede proponer a los Estados, la aplicación provisional del acuerdo comercial, cosa que por ahora no se ha debatido, ni acordado, ya que sólo se autorizó la firma. Según Serrado, lo único cierto es que no se podrá votar en el Parlamento Europeo la aprobación o no del tratado de Mercosur, mientras no esté la opinión del TJUE.