Rodalies recuperará mañana progresivamente el servicio, pero el Govern advierte que «no será un día fácil»

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Rodalies recuperará progresivamente el servicio a partir de las seis de la mañana del jueves, aunque el Govern admite que «no será un día fácil». En una comparecencia desde el Palau de la Generalitat, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha afirmado que «el único criterio» que mantiene el Govern en sus decisiones «es la seguridad» y que este miércoles Adif ha garantizado la infraestructura. Dalmau ha hablado de un retorno «escalonado» a la normalidad y también ha apuntado que la situación laboral con los maquinistas puede condicionar el escenario. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha explicado que se reforzarán las frecuencias de FGC y que habrá un plan alternativo de transporte en la R4 en el tramo afectado por el choque, entre Martorell y Vilafranca.

«Después de un corte de tantas horas y la complejidad de un accidente y todos los elementos que lo han acompañado, prevemos que el restablecimiento sea progresivo», ha señalado Paneque, que, aun así, ha anunciado que la previsión es que el servicio empiece a operar a las seis de la mañana en todas las líneas.

Varios de los periodistas presentes en la rueda de prensa han señalado la divergencia entre el inicio a las seis de la mañana en todas las líneas y la reanudación escalonada del servicio, y han preguntado si tenía que ver con el malestar de los maquinistas por la situación, en un contexto en el que el sindicato Semaf ha convocado tres días de huelga en todo el Estado.

Ni Dalmau ni Paneque se han pronunciado sobre esta cuestión, pero el conseller de Presidencia ha circunscrito las reivindicaciones de los maquinistas al ámbito laboral y ha augurado que «quedan días» hasta la huelga —convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero— para que los trabajadores y la dirección de Renfe lleguen a un acuerdo.

En cualquier caso, y previendo estas «dificultades» que puede haber mañana —que ambos consellers han atribuido durante toda la comparecencia al hecho de que el servicio ha estado muchas horas parado— el Govern ha activado «todos los mecanismos» para intentar facilitar la situación a los usuarios.

Además del refuerzo de la línea R4 —con un servicio alternativo por carretera para cubrir el tramo entre Martorell y Vilafranca, afectado por el accidente— y del aumento de frecuencias de FGC, Paneque también ha anunciado un refuerzo del servicio por carretera en la R3 —cortada por obras entre Parets y La Garriga— que ahora llegará hasta Ripoll, y ha indicado que hasta el viernes, con posibilidad de prórroga, quedan anuladas las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios del área metropolitana de Barcelona.

También se mantendrán levantadas las barreras en la autopista del Garraf durante lo que queda de miércoles y mañana jueves, y se ha pedido a las operadoras que aumenten los autobuses en todo el país. Hoy el incremento ha sido del 10% en las líneas más densas, según los datos de Paneque.

Además, se refuerza el servicio de informadores en las principales estaciones de Rodalies, y en este punto Paneque ha anunciado una contratación exprés de personas que apoyarán a las que ya dispone Renfe. La consellera ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona en este ámbito. Mossos y policías municipales también actuarán.

«Somos conscientes de las molestias y pedimos disculpas y comprensión a la ciudadanía», ha dicho Dalmau. «Pero no nos la podemos jugar. El único criterio que mantendrá las decisiones del Govern es y será siempre la seguridad por delante de todo», ha añadido.

En este contexto, Paneque ha explicado que el Ejecutivo ha tomado la decisión de ordenar la reanudación del servicio mañana a primera hora tras recibir los informes favorables de Adif y Renfe en lo referente a la seguridad de la infraestructura. Sobre este punto, Paneque ha detallado que algunas de las marchas blancas realizadas desde las dos y media de la madrugada —circulaciones de trenes sin pasajeros y con operarios de Adif para comprobar el estado de las vías— han tenido que repetirse «con luz diurna» para completar las comprobaciones. Se han detectado dos incidencias, una en el colector de Montgat y un desprendimiento parcial en Tordera, ambas ya solucionadas.