Protección Civil recomienda a las empresas que faciliten el teletrabajo por la suspensión de los trenes

Protección Civil ha recomendado a las empresas y organizaciones que faciliten el teletrabajo de los trabajadores que tienen «dificultades para desplazarse» a raíz de la suspensión del servicio de Cercanías. En un tuit, el Gobierno pide priorizar la seguridad y evitar «desplazamientos innecesarios».

De hecho, el conseller de la Presidència y presidente en funciones, Albert Dalmau, ha asegurado en un mensaje en las redes sociales que «hoy la movilidad es complicada». «Siempre que sea posible, intentemos reducir los desplazamientos», ha apuntado, agradeciendo la colaboración ciudadana.