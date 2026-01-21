Paneque: el servicio de Rodalies se reanudará cuando se pueda garantizar la seguridad» en toda la red

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmado que el servicio de Rodalies se reanudará cuando se pueda garantizar la seguridad» en toda la red. En declaraciones en Catalunya Ràdio, ha asegurado que el principio «superior» de seguridad ha sido lo que ha guiado la decisión de suspender todo el servicio y ha apuntado que en la reunión del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) prevista para las 9.30 horas se abordará cuando se podría reprender el servicio, una vez analizados los datos sobre las marchas de revisión que se están haciendo.

Sobre el accidente de Gelida, ha explicado que la principal hipótesis es que se desprendió un talud justo cuándo pasaba el tren afectado, pero ha añadido que hay que esperar los resultados de la investigación.

Paneque ha reconocido que son conscientes de que la hora en que se decidió que el servicio de Rodalies no se iniciaría esta mañana podía comportar «complicaciones», pero ha insistido en que en todo momento ha prevalecido el principio de la seguridad «de las personas, los maquinistas y el servicio». Se está a la espera de recibir la información sobre las marchas blancas, de revisión, y según cuál sea, se decidirá reprender el servicio o no. Se hará cuando se pueda asegurar la máxima seguridad», ha insistido. La también portavoz del Gobierno ha dicho que hoy por hoy se han encontrado algunas piedras y árboles en algunas vías.

Ha añadido que estas revisiones se hacen «de manera habitual» por la noche, a fin de que cada día el servicio empiece con garantías de seguridad. Con todo, después del descarrilamiento de este martes, se consideró que «por criterios de seguridad, convenía hacer una revisión en toda la red» pero ha asegurado que con eso no dicen que la red «esté más deteriorada» que otros, como la de los Ferrocarriles, que sí funcionan.

Sobre la información dada a los ciudadanos, ha asegurado que los informadores de Renfe están a pie de las estaciones trasladándola y ha añadido que la megafonía, después de una incidencia «puntual», también funciona.

A la espera de la investigación sobre Gelida

Por otra parte, ha explicado que se trabaja con la hipótesis que un talud se desprendió justo cuando pasaba un tren este martes por la noche en Gelida y eso lo hizo descarrilar, provocando la muerte de una persona y 37 afectados. «Es una de las principales hipótesis, pero tenemos que ser prudentes y esperar que la investigación finalice», ha manifestado. Además, ha indicado que, según la información que tienen del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), no se teme por la vida de los heridos.