Los Mossos d'Esquadra recuperan la caja negra del tren del accidente mortal en Gelida

Los especialistas en accidentes ferroviarios de los Mossos d'Esquadra han recuperado la caja negra del tren que este martes por la noche descarriló en Gelida y lo están analizando. Según explica el cuerpo policial, el dispositivo de investigación en el lugar del siniestro mortal ha permitido recoger la información para poder establecer la cronología y las causas del accidente.

Los Mossos d'Esquadra se mantienen la zona, mientras que los Bomberos han dado por acabadas las tareas de actuación y han retirado el dispositivo. Los Bomberos han evaluado los elementos estructurales y el muro de contención, junto con los gestores de las infraestructuras. En el accidente, murió un maquinista en prácticas que viajaba a la cabina con el conductor y hay una cuarentena de heridos.