Los maquinistas reclaman soluciones después de la reunión y lamentan la falta de propuestas

Los trabajadores de Renfe hacen un minuto de silencio en el vestíbulo de la estación de Sants

Los trabajadores del sector ferroviario, principalmente maquinistas, se han reunido con la dirección de la operadora Renfe este miércoles, mientras el servicio de Rodalies continúa parado en toda Cataluña.

El encuentro se ha alargado desde las 13 horas hasta las 14:30 horas en una sala abierta del Hotel Barceló Sants que ha reunido centenares de trabajadores, el presidente y el director general de Renfe Viatgers, Álvaro Fernández Heredia y Miguel Ángel Vicente. Algunos empleados han salido antes, mostrando malestar por un encuentro que ha sido un intercambio de opiniones en el cual la empresa ha sido «cero propositivo». «Con tantas incidencias cada día lo que queremos son soluciones», ha dicho Elisabet Ramos, representante de la CGT.

De hecho, varios maquinistas han hecho una protesta simbólica lanzando chalecos reflectantes en medio de la sala y después lo han abandonado. Los representantes de Renfe han expresado el pésame por la muerte del joven conductor de 28 años y han escuchado las demandas de los maquinistas. Algunos maquinistas han lamentado que no hubiera ningún representante del gestor de infraestructuras Adif presente.

A la salida, varios sindicatos han asegurado que están estudiando si se adhieren a la huelga que ha convocado Semaf, la organización mayoritaria.

La reunión llega al día siguiente del accidente mortal en Gelida que ha provocado la muerte de un maquinista en prácticas y varios heridos así como de otro descarrilamiento y de varias incidencias por el temporal. Antes del encuentro, centenares de trabajadores se han concentrado en el vestíbulo de la estación en un minuto de silencio en recuerdo al trabajador en prácticas que perdió la vida.