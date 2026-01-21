Diari Més

Illa evoluciona «favorablemente» y empieza a moverse

El equipo médico informa de que ha recuperado fuerzas y continúa el tratamiento prescrito

El presidente Salvador Illa, después de firmar el acuerdo de colaboración con Gales

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, «evoluciona favorablemente» y «ha iniciado la movilización» en el Hospital Vall d'Hebron, según ha informado desde el Gobierno en un comunicado este miércoles por la tarde. El equipo médico ha subrayado que el jefe del Gobierno «ha seguido recuperando fuerzas».

Se está tratando el presidente de la Generalitat con antibiótico. Tal como apuntaron el lunes los médicos, de momento hace falta que acabe el tratamiento al hospital, un proceso que durará unas dos semanas. Y en función de su evolución, decidirán si puede seguir haciéndolo desde su casa.

