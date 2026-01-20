Adif suspende la circulación ferroviaria en Rodalies por el temporal tras el accidente en Gelida

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Adif ha anunciado este martes que suspendía la circulación de trenes en Rodalies por los efectos del temporal después de que un accidente ferroviario en Gelida (Alt Penedès) haya acabado con una persona fallecida y 37 afectados, de los cuales 4 heridos graves. Según el gestor de infraestructuras, el servicio se restablecerá una vez se revise la infraestructura y se retiren todos los obstáculos caídos. El sindicato Semaf ha pedido a Renfe y a los maquinistas que, ante las «numerosas incidencias» en la infraestructura a lo largo del día de hoy que han provocado «dos descarrilamientos», detengan el servicio «hasta nuevo aviso». «Pedimos a quienes se encuentren a mitad de trayecto que lleguen a la estación con máxima prudencia y no reanuden el servicio», apuntan.