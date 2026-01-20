Al menos 15 heridos en el choque de un tren de la R4 contra un muro en Gelida

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Al menos 15 personas han resultado heridas este martes por la tarde en el choque de un tren de Rodalies de la línea R4 contra un muro de contención que había caído sobre la vía en Gelida (Alt Penedès). Según el primer balance facilitado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el convoy transportaba pasajeros cuando se produjo el impacto, que provocó el descarrilamiento parcial del tren y la activación inmediata de los servicios de emergencia.

El SEM ha movilizado un total de 11 ambulancias para atender a los afectados, mientras que los Bomberos de la Generalitat han desplazado a la zona una quincena de dotaciones. Además, se ha activado un equipo conjunto formado por efectivos sanitarios y bomberos para coordinar las tareas de asistencia y seguridad. El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta ahora 28 llamadas relacionadas con el incidente.

A raíz del siniestro, Protección Civil ha activado el plan Ferrocat en fase de alerta para garantizar la coordinación de los distintos cuerpos de emergencia y la atención a los pasajeros afectados. Los equipos continúan trabajando sobre el terreno para asegurar la zona, retirar los elementos que obstruyen la vía y restablecer el servicio ferroviario lo antes posible.