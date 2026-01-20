Illa sale de la UCI y está en una habitación de planta donde continúa el tratamiento

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d'Hebron y está en una habitación de planta donde continúa el tratamiento por una osteomielitis púbica provocada por una bacteria.

Según un comunicado de los médicos que lo tratan, Illa «ha pasado buena noche, continúa estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor». El presidente catalán está ingresado en el hospital desde el sábado y está previsto que esté unos quince días. Según los médicos, se trata de una patología «muy poco frecuente» que le ha afectado a la movilidad de las piernas.

La osteomielitis púbica es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que está presente en el cuerpo de forma natural, tanto a fuera como en la piel. Cuando pasa a la sangre es cuando puede producir infecciones como la que ha desencadenado en el presidente. En su caso, la infección está situada a la sínfisis del pubis, una articulación que se encuentra en la parte delantera de la pelvis.

Se está tratando al presidente de la Generalitat con antibiótico. Tal como apuntaron el lunes los médicos, de momento hace falta que acabe el tratamiento al hospital, un proceso que durará unas dos semanas. Y en función de su evolución, decidirán si puede seguir haciéndolo desde su casa.