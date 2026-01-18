Salvador Illa estará ingresado al menos dos semanas por un cuadro de dolor y déficit motor en las piernas

El equipo médico de la Vall d'Hebron que ha atendido al presidente del Gobierno, ha explicado este domingo por la noche que Salvador Illa presenta un cuadro de dolor persistente y déficit motor en músculos de las piernas. Por este motivo, estará ingresado durante al menos dos semanas más, para acabar de hacerle pruebas y poder hacer rehabilitación intensiva. El presidente se encuentra bajo vigilancia a la unidad de vigilancia intensiva.

Según ha explicado el equipo médico, Illa acudió el sábado en ambulancia al hospital. «Llegó en ambulancia del SEM con pérdida de fuerza de músculos de extremidades inferiores y dolor. Tal como marcan los protocolos, hicimos un estudio diagnóstico por descartar causas vasculares, tumorales y traumáticas», han indicado en rueda de prensa.

Dolor y dificultad para mover las piernas

«Siguiendo el protocolo habitual de esta sintomatología, procedimos a realizar un estudio de escáner, para evaluar parte vascular desde el cerebro hasta las piernas. Afortunadamente las causas vasculares potencialmente graves, como traumáticas o tumorales, se pudieron descartar», ha detallado el equipo médico.

A continuación y siguiendo protocolos, se pidió una resonancia magnética para evaluar columna y médula espinal. Se repitió este estudio también 12 horas después. «El estudio entra dentro de los límites de la normalidad. Han quedado descartadas estas causas graves. Ahora procederemos con el estudio, a lo largo de los próximos días, para ver el origen del dolor y pérdida de fuerza», han añadido.

Estable y animado

Según ha manifestado el equipo médico, el presidente se encuentra estable, animado y colaborativo. «Ha pasado una buena noche, ha comido y ha bebido agua y presenta leves mejoras en los músculos de las piernas», han indicado.

En el hospital desde este sábado

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acudió el sábado al hospital cuando se sintió indispuesto después de haber hecho deporte por la mañana. Fuentes de Presidencia confirmaban este domingo por la mañana que el jefe del Gobierno había pasado la noche en el centro hospitalario y que esta mañana los facultativos ha seguido haciéndole pruebas que quedaron pendientes de hacer el sábado. Les mismas fuentes apuntaron ya desde el inicio que Illa se encuentra «bien» y que, al notar molestias después de su visita a Ascó, acudió al hospital para «valorar una posible afectación muscular».