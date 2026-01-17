Los Bomberos hacen un llamamiento a evitar actividades en la montaña y alertan de que el riesgo de aludes subirá

Los Bombers de la Generalitat han hecho un llamamiento a no realizar actividades de montaña este fin de semana, ante la previsión de lluvia y nieve que afectará al país durante unos días. "Hacemos la llamada a que todo el mundo se quede en casa, que la gente no vaya a la montaña", ha afirmado a ACN el sargento del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de los Bombers, Marc Reixach. La primera recomendación es seguir las previsiones meteorológicas y, en caso de ir a la montaña, hacerlo con el equipamiento adecuado, como un sistema de capas, una sonda, una pala, crampones, el móvil cargado y neumáticos de nieve o cadenas en el vehículo, entre otros. Alertó también de que el riesgo de alud se incrementará, el sábado y el domingo en el Pirineo occidental y el lunes en el Oriental.

Entre las seis de la mañana y el mediodía de este sábado, los Bombers han atendido 46 avisos, pero ninguno de ellos de gravedad. La mayor parte han sido miedo por desprendimientos, derrumbamientos, acumulaciones de agua y por la caída de árboles.

El cuerpo, pero ha querido alertar especialmente para la situación en la alta montaña. En este sentido, Reixach ha recordado que están activados tanto el Neucat como el Inuncat y por eso ha hecho un llamamiento en la "responsabilidad".

En primer lugar, ha pedido que la gente se informe por los canales oficiales, como el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), de la previsión meteorológica y de los planes de Protección Civil que hay activados. Si finalmente se opta por hacer la actividad, lo que insiste en que está desaconsejado este fin de semana, ha afirmado que hay que levantar el equipamiento adecuado, ya que las condicionas son "duras". También ha apuntado que hay que informar a alguien de la zona a la que se quiere ir y de la ruta que se quiere hacer. Además, ha dicho que debe adaptarse la actividad al nivel físico de la persona.

Por otra parte, ha explicado que hay que seguir también el boletín de riesgo por aludes para saber cuál es la situación en la zona a la que se quiere ir. Este peligro está actualmente en el nivel 2-3 en el Valle de Arán, la zona de la Pallaresa, el Cadí Moixeró, el Ter y el Cadí. La previsión, pero es que el riesgo suba durante el fin de semana y de cara a lunes.

Así, Reixach ha recordado que la previsión es que la nieve vaya cayendo durante unos días, primero en el Pirineo occidental y a partir del lunes, también en el Oriental. En este sentido, ha dicho que primero tiene que caer la nieve y "asentarse", y cuando eso pase y la previsión meteorológica cambie será el momento de ir a hacer actividades de montaña. "No se este fin de semana", ha revelado.