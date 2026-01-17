Casi 300 llamadas al 112 y 139 avisos a los Bomberos por las fuertes lluvias y la nevada

El episodio de fuertes lluvias y de nieve de este sábado ha generado al menos 295 llamadas en el teléfono de emergencias 112. La mayoría son por incidencias de tráfico, como obstáculos en las carreteras, presencia de nieve o hielo y accidentes, y también por inundaciones de bajos. Los Bomberos de la Generalitat han recibido desde las 08.00 hasta las 18.00 horas 139 avisos, sobre todo por desprendimientos

y acumulaciones de agua. El Camp de Tarragona, con 40, y Poniente, con 42, está donde se ha concentrado el grueso de llamadas, seguidos de la región metropolitana sur (23), la norte (19), y la Cataluña central (14). En las Tierras del Ebro se ha efectuado un aviso mientras que no ha habido ninguna de las comarcas gerundenses.

Según datos del Servicio Meteorológico de Cataluña, Constantí (Tarragonès) es donde más precipitación se ha acumulado este sábado, con 85,2 litros por metro cuadrado. También ha llovido sensiblemente en Blancafort (Conca de Barberà), con 74,4; Vilanova de Meià (Noguera), con 71,8, y la ciudad de Tarragona, con 71.

La nieve obliga a circular con cadenas por varias carreteras del norte del país. Es el caso de la BV-4031 en el Berguedà y en el Ripollès, la BV-4243 en Castellar del Riu (Berguedà), la C-13 en el Pallars Sobirà, la C-142b en Naut Aran (Vall d'Aran) y la C-147 en Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà), la C-28 en el Puerto de la Bonaigua, la C-28z en el Pallars Sobirà, la C-462 de la Coma i la Pedra (Solsonès) en Tuixent (Alt Urgell) y la C-563 de Tuixent en Gósol (Berguedà). También la GI-400 en Alp (Cerdanya), l'L-500 del Pont de Suert en la Vall de Boí (Alta Ribagorça), l'L-501 en Boí, l'L-504 de Llavorsí en Tavascan (Pallars Sobirà), l'L-510 entre Tírvia y Àreu (Pallars Sobirà), l'N-230 entre Vilaller (Alta Ribagorça) y Viella y l'N-260 en Alp. Además, está cerrada la BV-4024 en el Coll de Pal.