Los pescadores convocan huelga el próximo lunes contra las nuevas medidas de la UE

La Federación Nacional Catalana de Cofradías de Pescadores ha convocado huelga el próximo lunes 19 de enero en todos los puertos en señal de protesta por las nuevas medidas administrativas de la Comisión Europea.

Los pescadores han avanzado que el lunes mantendrán las embarcaciones amarradas y no saldrán a pescar para visibilizar que el paquete de medidas que quiere aplicar la UE es «imposible» de cumplir y «pone en riesgo» la actividad en los puertos. En un comunicado, han explicado que se quiere «multiplicar innecesariamente» las gestiones que tienen que hacer para salir al mar, hecho que consideran un «desbarajuste». «Hemos llegado a un punto de no retorno, no podemos aceptar más normas que no se ajustan a nuestra realidad», han avisado las cofradías.

Según han indicado en el comunicado, la nueva normativa de la Comisión Europea afecta «a todas las modalidades pesqueras» y obliga a emitir un preaviso antes de 4 horas a través de una aplicación telemática, donde tienen que enviar la estimación de todas las diferentes especies capturadas y su peso.

La federación que preside Antoni Abad reitera que en los últimos años se ha reducido a la mitad la flota catalana. «El motivo de este fenómeno lo encontramos en el desencanto generado por una normativa impuesta, que no refleja nuestra realidad pero nos hace perder las ganas de continuar», avisan.

La protesta llega prácticamente un mes después de cerrarse el pacto para las cuotas de pesca, que fue «agridulce» según los pescadores.