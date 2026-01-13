PSC, ERC y Comuns llegan a un acuerdo para duplicar la tasa turística a partir de abril

La portavoz de ERC en el Parlamento, Ester Capella, y el portavoz de Comuns en el Parlamento, David Cid

Los grupos parlamentarios de PSC, ERC y Comuns han llegado a un acuerdo para sacar adelante la nueva tasa turística, que se duplicará. Las tres formaciones han registrado enmiendas conjuntas al texto, con el objetivo de aprobar la ley, y que el incremento se ponga en marcha a partir del 1 de abril.

Según la propuesta del nuevo texto, el 25% de la recaudación total se destinará a políticas de vivienda de la Generalitat. Además, el 75% restante de la recaudación se integrará en el Fondo para el Fomento del Turismo. El despliegue de la nueva tasa no se hará en un solo año -els Comuns lo reclamaban-, sino que se hará en dos años, es decir, a lo largo de la legislatura. Las negociaciones se han desencallado las últimas semanas después de meses de conversaciones.

La nueva tasa turística se duplicará una vez se apruebe la ley, a partir del 1 de abril de este año, tal como prevén PSC, ERC y Comuns. El incremento aumentará un 100% esta legislatura, de manera que el despliegue no se hará finalmente en un solo año sino en dos. Así, la tasa quedará duplicada finalmente en el 2027.

Además, se establece un único periodo de liquidación, en abril, de manera que se «simplifica» el sistema y se «facilita» su cumplimiento, tal como ha defendido hoy Jéssica Albiach. Hasta ahora la tasa se liquidaba entre el 1 y el 20 de abril, y entre el 1 y el 20 de octubre.

Con respecto al recargo municipal, hasta ahora sólo Barcelona aplicaba a la tasa turística. A partir de abril, la tasa en la capital será de 7 euros para cada turista que se aloje en un hotel de cinco estrellas, y de 3,40 euros en los de cuatro estrellas. Para los pisos turísticos será de 4,50 euros.

A partir de ahora, todos los ayuntamientos podrán decidir cuándo y cómo lo aplican, tal como reclamaba Izquierda para romper la uniformidad territorial. Los ayuntamientos también la podrán adaptar en sus barrios, también en función de la tipología de cada alojamiento.

Este recargo será de un máximo de 4 euros, y no podrá superar en ningún caso el importe de la tasa de la Generalitat, con el fin de garantizar la equidad y seguridad jurídica. La recaudación será para los mismos ayuntamientos. Los consistorios, pues, tendrán autonomía, y podrán decidir así si aplican la tasa sólo en hoteles de lujo (de cinco estrellas), y entre el periodo semestral de octubre a marzo, o bien entre abril y en septiembre.

Las enmiendas también concretan que los pisos turísticos ahora pasarán a pagar más, y que cuando la tasa esté plenamente desplegada llegue a los 2,5 euros en estos casos. Ahora era de un euro. Los albergues de juventud que sean de titularidad pública tendrán una tarifa de 0,80 euros fuera de Barcelona este 2026, y de un euro en el 2027.

ERC y Comuns celebran el acuerdo

Los grupos de ERC y Comuns han destacado la importancia del acuerdo, rubricado con el registro de las enmiendas conjuntas, este martes por la mañana en el Parlamento. En las respectivas ruedas de prensa, desde Esquerra han destacado que el texto final complementa la propuesta inicial.

La diputada republicana Laia Cañigueral ha remarcado que se alcanza la diferenciación entre Barcelona y Cataluña, y que introducir el relato municipalista era «importante». Además, el recargo es «desestacionalitzador», y se consigue la visión de la «Cataluña entera» que quería ERC.

Por su parte, la presidenta del grupo de Comuns, Jéssica Albiach, ha subrayado que el acuerdo era «importante y necesario». La dirigente ha destacado que se duplicará la tasa turística, la gran exigencia que habían situado los Comuns desde el inicio de las negociaciones.

Vía rápida

La Mesa del Parlamento acordó a mediados de diciembre tramitar de urgencia el proyecto de ley para incrementar la tasa turística, y reducir a la mitad los trámites habituales. Se trata de una petición del PSC que se aprobó con los votos a favor de socialistas y ERC, mientras que Juntos se abstuvo.

La previsión ahora es que el Parlamento apruebe la norma en febrero, después de las enmiendas conjuntas presentadas hoy por PSC, ERC y Comuns a la comisión de Economía y Finanzas de la cámara.